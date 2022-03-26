У Генштабі зазначили, що противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдання якої залишаються не виконаними.

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Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України,

– зазначили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагаються відновити втрати, залучаючи "законсервовану" техніку. Однак вона виявилась розкраденою та розукомплектованою. А командир 4 танкової дивізії загарбників взагалі застрелився.

До речі – Ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля: