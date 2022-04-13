По задумке в этом хранилище должно быть большое количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла диверсионная группа ВСУ.

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Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России, размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях,

– говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА подчеркнули, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно только официальным источникам.

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