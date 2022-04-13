За задумом у цьому схроні мають бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.

До теми Окупанти в Маріуполі хочуть показати картинку мирного життя: нібито запускають навчання у школах

Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах,

– мовиться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА наголосили, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Це може вас зацікавити – росіяни вигадали цинічний фейк про звірства у Бучі: відео