ФСБ поручили "поддерживать политический порядок", то есть совершать репрессии и пытки. Британские СМИ пишут об этом, ссылаясь на данные европейской разведки и аналитиков.
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Новый больной замысел оккупантов
Российские официальные лица рассматривают новую агрессию для подавления предполагаемого протеста и сопротивления. Собираются поручить своим оркам абсолютно больные и цинические задания:
- насильственный контроль толпы,
- репрессивные задержания организаторов протеста,
- публичные казни для сдерживания протестующих.
Дешевая тактика
Аналитики отмечают, что использование террора для порабощения населения – это дешевая тактика. Конечно, на больше человек, который скрывается в бункере, не способен.
По расчетам издания, для оккупации всей страны обычно требовалось 20 солдат на 1000 жителей. Однако в 2003 году Россия направила в Чечню более 150 военнослужащих на 1000 жителей. В Украине это будет означать присутствие более 6 миллионов российских солдат.
Соблазн в Москве прибегнуть к террору на бескрайних территориях Украины будет велик. Это также дешевый и проверенный метод, когда у вас недостаточно людей,
– заключают аналитики.
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