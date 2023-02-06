В FT прогнозируют новую попытку российского наступления в ближайшие 10 дней: где именно

В следующие 10 дней Россия может начать новое наступление. Какие направления оккупанты атакуют самыми первыми – читайте дальше.

Об этом говорится в материале FT. Журналисты ссылаются на неназванного советника ВСУ. Они утверждают, что Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении России начать новое наступление.

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Где Россия может пойти в наступление

По данным источника, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса. Сообщается, что наступление захватчиков может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Также FT предостерегает, что Россия наращивает свои войска на юге Донецкой области, опрокидывая дополнительные силы в населенные пункты возле Мариуполя.

Оккупанты намерены начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение, утверждает издание.

Анонимный советник ВСУ заявил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя, Я

– рассказал он.

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