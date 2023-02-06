В FT прогнозируют новую попытку российского наступления в ближайшие 10 дней: где именно
Источник:FT
В следующие 10 дней Россия может начать новое наступление. Какие направления оккупанты атакуют самыми первыми – читайте дальше.
Об этом говорится в материале FT. Журналисты ссылаются на неназванного советника ВСУ. Они утверждают, что Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении России начать новое наступление.
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Где Россия может пойти в наступление
По данным источника, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса. Сообщается, что наступление захватчиков может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.
Также FT предостерегает, что Россия наращивает свои войска на юге Донецкой области, опрокидывая дополнительные силы в населенные пункты возле Мариуполя.
Оккупанты намерены начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение, утверждает издание.
Анонимный советник ВСУ заявил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.
Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя, Я
– рассказал он.
Украинская удачная предупредила о возможном наступлении
- Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля заявил, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
- "Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал глава государства.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что остается высокая вероятность того, что Россия начнет возможное новое вторжение уже в феврале. По его словам, Силы обороны ожидают возможное новое наступление до 24 февраля.
- Резников подчеркнул, что россияне любят символизм, поэтому могут повторно атаковать Украину в нынешнем феврале. Однако он подчеркнул, что Украина готова дать отпор врагу.