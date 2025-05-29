Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж", старшего лейтенанта НГУ Богдана Пантьо в эфире телеканала "Эспрессо".

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Оккупанты готовят наступление на Северск

Пантьо сообщил, что россияне уже укомплектовали свои силы на очень высоком уровне и наращивают усилия для захвата города Северск Донецкой области. По его словам, сейчас на этом участке фронта ситуация, как никогда, сложная.

Противник наращивает свои усилия по попыткам захватить населенный пункт Северск. Враг укрепляет свои позиции и готовится к широкомасштабному наступлению ежедневно. Свои наступательные действия минимального характера он осуществляет ежедневно,

– сообщил военный.

Он также добавил, что пока неизвестно, какую именно тактику выберет враг. По словам Пантьо, для своих штурмов российские военные могут использовать и технику, и автомобили, и мотоциклы, и даже штурмовать пешком.

Кроме того, разведка установила, что враг накопил достаточно личного состава, техники, оружия и боеприпасов, чтобы воплотить свои захватнические планы.

Ранее стало известно, что российская армия стянула значительные резервы к Покровску. Враг стремится продавить линию украинской обороны и оправдать потери среди личного состава и техники.