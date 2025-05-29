Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж", старшого лейтенанта НГУ Богдана Пантьо в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Окупанти готують наступ на Сіверськ

Пантьо повідомив, що росіяни вже укомплектували свої сили на дуже високому рівні й нарощують зусилля для захоплення міста Сіверськ Донецької області. За його словами, наразі на цій ділянці фронту ситуація, як ніколи, складна.

Противник нарощує свої зусилля зі спроб захопити населений пункт Сіверськ. Ворог укріплює свої позиції та готується до широкомасштабного наступу щодня. Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно,

– повідомив військовий.

Він також додав, що наразі невідомо, яку саме тактику обере ворог. За словами Пантьо, для своїх штурмів російські військові можуть використовувати й техніку, і автомобілі, і мотоцикли, і навіть штурмувати пішки.

Крім того, розвідка встановила, що ворог накопичив достатньо особового складу, техніки, зброї та боєприпасів, щоб втілити свої загарбницькі плани.

Раніше стало відомо, що російська армія стягнула значні резерви до Покровська. Ворог прагне протиснути лінію української оборони та виправдати втрати серед особового складу і техніки.