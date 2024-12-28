Сейчас враг активно пытается оттеснить украинские силы на этом участке фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию аналитиков DeepState о ситуации в этом районе.

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Что известно о планах россиян

Аналитики сообщают о подготовке российских сил к наступлению.

Проводят (россияне – 24 Канал) накопления в Новооленовке. Ежедневно колонны пехоты, иногда на жигулях, движутся в село и в посадки между ним и Пушкиным и их следующая цель - Новоелизаветовка,

– говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в течение последних дней оккупантов фиксировали на восточных окраинах населенного пункта, сейчас же враг попытался прорваться в село на технике, однако Силы обороны подобную попытку сразу остановили.

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В то же время, согласно обнародованной информации, не прекращается давление севернее на Нововасильевку, а также южнее в районе Украинки, которую противник оккупировал.