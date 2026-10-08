Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

Что изменилось в тактике?

Как отмечают аналитики, российские войска все чаще сосредотачивают большие волны дронов и ракет на ограниченном количестве конкретных целей. Таким образом оккупанты пытаются перегрузить локальные системы противовоздушной обороны Украины и нанести максимальный ущерб важным объектам.

Показательной стала атака в ночь на 7 октября. Только по Кременчугу в Полтавской области, а также Александрии и Светловодску в Кировоградской области россияне выпустили около 30 крылатых ракет.

Почему реактивные дроны опасны?

Новые модификации "Гераней" с реактивными двигателями, по оценке ISW, могут преодолевать большую оперативную глубину и с большей надежностью проходить украинскую ПВО, чем дроны с обычными поршневыми двигателями.

Такие беспилотники могут использоваться для создания коридоров в системе украинской ПВО и отвлечения ее сил. Это, в свою очередь, позволяет России формировать большие ударные пакеты из крылатых и баллистических ракет и запускать их несколькими волнами.

При чем здесь зимняя кампания?

В ISW считают, что адаптация российской тактики может быть частью подготовки к новой кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой 2026–2027 годов. Россия уже применяла массированные удары по энергетике в предыдущие зимние кампании. Однако попытки разрушить украинскую энергосистему и подорвать устойчивость страны не принесли агрессору ожидаемого результата.

В то же время последствия новых атак будут зависеть от того, какие повреждения понесет энергетическая инфраструктура. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечал, что без отключений пережить зиму, скорее всего, не удастся, а продолжительность ограничений будет зависеть, в частности, от характера и масштаба повреждений энергообъектов.

Как Украине противостоять новой угрозе?

Для защиты от обновленной тактики России, по оценке аналитиков, Украине нужны экономически эффективные средства борьбы с реактивными дронами. Это позволило бы уничтожать такие цели без чрезмерного использования дорогих зенитных ракет.

Напомним, в ночь на 7 октября Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. В частности, под удар попали Прилуки в Черниговской области, где российская ракета попала в жилой многоэтажный дом. В результате атаки погибли люди, среди них – дети, еще несколько жильцов дома пострадали.