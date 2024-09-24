В частности, Министерство обороны Украины призывает Испанию ускорить поставку танков и систем ПВО, о которых было анонсировано ранее.

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Так, заместитель министра обороны Александр Балануца встретился с чрезвычайным и полномочным послом Испанского королевства в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу.

Нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает воздушный террор и масштабные обстрелы. Должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее,

– заявил Балануца.

При этом заместитель министра поблагодарил правительство Испании за оказанную помощь, которая до конца 2024 года должна превысить 1 миллиард евро.

Россия ежедневно атакует украинские города

Российские террористы регулярно наносят массированные обстрелы по территории Украины. В частности с начала года россияне совершили уже 9 масштабных атак по энергетической инфраструктуре нашей страны.

А вот атаки дронами-камикадзе враг осуществляет фактически каждую ночь. Этой ночью, 24 сентября, оккупанты запустили 81 ударный БплА типа "Шахед", Силы ПВО зюили 66 вражеских ударных БпЛА, еще 13 – локально потеряны.