Зокрема, Міністерство оборони України закликає Іспанію пришвидшити поставку танків і систем ППО, про які було анонсовано раніше.

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Так, заступник міністра оборони Олександр Балануца зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Іспанського королівства в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

Потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє повітряний терор і масштабні обстріли. Маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше,

– заявив Балануца.

При цьому заступник міністра подякував уряду Іспанії за надану допомогу, яка до кінця 2024 року має перевищити 1 мільярд євро.

Росія щодня атакує українські міста

Російські терористи регулярно завдають масованих обстрілів по території України. Зокрема від початку року росіяни здійснили вже 9 масштабних атак по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

А ось атаки дронами-камікадзе ворог здійснює фактично щоночі. Цієї ночі, 24 вересня, окупанти запустили 81 ударний БплА типу "Шахед", Сили ППО зюили 66 ворожих ударних БпЛА, ще 13 – локаційно втрачені.