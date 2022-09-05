Однако их ложь уже дошла до того, что позитивные буржуазные идиоты уже не решаются это повторить. Так 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, путинские нарративы на Западе распространяют лишь агенты на зарплате (20%) или же такие буржуазные идиоты (80%).

Пионтковский отметил, что они себя уже дискредитировали предыдущими фальшивками. "Ну кто мог поверить, что украинцы уничтожили своих военнопленных в Еленовке. Только Коношенко со своими невинными глазами", – говорит он.

По его мнению, россией это все будет отработано, ведь есть коллективы иностранных корреспондентов, которых россияне возят на все мероприятия. "Вы обращали внимание, что в Запорожье тоже был этот корпус иностранных корреспондентов? А самый знаменитый среди них англичанин, который был на Донбассе. Его продолжают возить. Но это не общественное мнение", – ответил публицист.

А самый трудный момент был в апреле – мае, когда Макрон начал петь, что не надо унижать россию, надо дать путину возможность "сохранить лицо". Тогда американские политологи подпевали ему,

– отметил Пионтковский.

Однако он считает, что сейчас это не пройдет. "У них есть только набор людей, например, у соловьева выступает некий алкаш, который называется полковником американской армии", – отметил публицист.

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К слову, владимир путин имел возможность снова объявить перед россиянами свои маразматические заявления о Донбассе. Но во время выступления агрессор выглядел очень странно. Даже во время разговоров об экологии путин не удержался, чтобы не вспомнить о мнимых украинских "неонацистах". Его тезисы распространили русские СМИ.