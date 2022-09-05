Проте їх брехня вже дійшла до такого, що позитивні буржуазні ідіоти вже не наважуються це повторити. Так 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Путін повністю програв, – глава розвідки Британії про інформаційну війну в Україні й на Заході

За його словами, путінські наративи на Заході розповсюджують лише агенти на зарплаті (20%) або ж такі буржуазні ідіоти (80%).

Піонтковський зазначив, що вони вже себе дискредитували попередніми фальшивками. “Ну хто міг повірити, що українці знищили своїх військовополонених в Оленівці. Тільки Коношенко зі своїми невинними очима”, – каже він.

На його думку, росією це все буде відпрацьовано, адже е є колективи іноземних кореспондентів, які росіяни возять на всі заходи. "Ви звертали увагу, що в запоріжжі теж був цей корпус іноземних кореспондентів? А найзнаменитіший серед них англієць, який був на Донбасі. Його продовжують возити. Але це не суспільна думка", – відповів публіцист.

А найтяжчий момент був у квітні – травні, коли Макрон почав “співати”, що не треба принижувати росію, треба дати путіну можливість "зберегти обличчя". Тоді американські політологи підспівували йому,

– зазначив Піонтковський.

Проте він вважає, що зараз це не пройде. "В них є лише набір людей, наприклад, в соловйова виступає якийсь алкаш, який називається полковником американської армії", – зазначив публіцист.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу



До слова, владімір Путін мав нагоду знову оголосити перед росіянами свої маразматичні заяви про Донбас. Але під час виступу агресор виглядав дуже дивно. Навіть під час розмов про екологію путін не втримався, щоб не згадати про уявних українських "неонацистів". Його тези поширили російські ЗМІ.