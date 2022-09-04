За словами Флемінга, початкові плани росії, як і наземне вторгнення, схоже, не справдилися. Причиною цьому є найефективніша в історії оборонна кіберактивність українців.

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Окупанти здійснювали атаки в кіберпросторі

Керівник британської розвідки розповів, що росія використовувала наступальні кіберінструменти безвідповідально та невибірково. Інформаційні операції окупантів виявилися незграбними, а оприлюднення розвідданих поставило їх під сумнів.

Спроби російських військових знищити цифрову інфраструктуру України та посіяти розбрат за допомогою кіберпотужностей зустріли стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист,

– наголосив Флемінг.

Британія постійно відстежує російську діяльність, яка виходить за межі відповідальної поведінки в кіберпросторі. За словами голови розвідки, британці кинули виклик тому, як країна-агресорка закривала очі на могутні злочинні кібергрупи, котрі діяли безкарно.

"Ми працювали з індустрією та нашими союзниками, щоб підтримувати Україну, боротися з дезінформацією та захищати критичну кіберінфраструктуру" – додав Флемінг.

Він розповів, що перші атаки росії 24 лютого почалися ще до запуску снарядів та ракет. Тоді військова розвідка окупантів:

розгорнула шкідливе програмне забезпечення WhisperGate, аби знищити та зіпсувати українські урядові системи,

націлилася на супутникові мережі Viasat, якими користуються українські військові, уряд і цивільні.

Ця атака поширилася на сусідні країни, завдавши побічної шкоди низці об'єктів – від вітрових електростанцій до інтернет-провайдерів.

"Розвідка дозволила нам помітити цю діяльність. Приватний сектор також помітив це, і компанії швидко виявили та виправили проблему", – зауважив голова британської розвідки.

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Путін програв інформаційну війну на Заході та в Україні

Флемінг розповів, що метою кремля було посіяти недовіру до джерел інформації, спотворити дії України та поширити неправдиві наративи про причини російського нападу. Проте у підсумку відбулася перебудова кіберландшафту.

Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу,

– додав голова розвідки.

Багато з найгустонаселеніших країн не погодилися з тенденцією засудження росії за її вторгнення. За словами Флемінга, там громадська думка має значення, і на неї впливає інформація, яка надходить від окупантів.

"Це новий фронт війни в Україні, і його наслідки зберігатимуться принаймні доти, доки триває конфлікт", – зазначив голова розвідки.

На його думку, Захід повинен застосувати свій вплив, щоб протистояти організованим кампаніям дезінформації.

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