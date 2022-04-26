Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, – разведка

Жители непризнанного Приднестровья получают смс-сообщения. В них их предупреждают о якобы "ракетном или артиллерийском ударе Украины".

Украинские разведчики говорят, что смс поступает от имени "СБУ или ВСУ". Более того, в сообщении называют время – 19:00, когда якобы должны обстрелять территорию непризнанной республики.

Ранее Эскалация происходила давно, – Санду о ситуации в Приднестровье

Сообщение присылают якобы от имени "СБУ" или "ВСУ"

"Служба безопасности Украины" настойчиво рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, "Вооруженные силы Украины" не желают зла мирным жителям, однако люди оставшиеся в городах будут приняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без уведомления,

– говорится в фейковом сообщении.

Эти сообщения активно освещают в российских пропагандистских СМИ. В Минобороны заверили: Украина не имеет ничего общего с подобными провокациями.

Подобные провокации – дело рук России

Похожие фейки и инциденты – дело рук российских спецслужб. Провокация направлена против Молдовы и Украины.



Вот такие сообщения получают в "ПМР" / Изображение ГУР Минобороны

Что известно о ситуации в "ПМР": последние новости

В течение последних суток на территории непризнанной республики прогремели несколько взрывов: в частности, были разрушены вышки, через которые транслировали российские радиоканалы. Так же, "власти" сообщали об атаке на аэродром близ Тирасполя.

Так называемый "президент" "ПМР" увидел в этих провокациях "украинский след". Уровень террористической угрозы подняли до красного.

Президент Майя Санду назвала события "результатом внутренней борьбы между местными силами".

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