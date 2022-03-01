Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск

Украинская разведка заявила, что Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск.

По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы расположены примерно 300 белорусских танков.

Важно Разведка назвала имена белорусских командиров, которые бомбардируют Украину

Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 километров от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск,

– сообщили в ГУР Минобороны.

Ранее стало известно, что Россия планирует привлечь самые подготовленные воинские части Беларуси для наступления.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!