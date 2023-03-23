Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Отметим, что в Главном управлении разведки отмечалось, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК".

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Ракетоносители могут быть не полностью снаряжены

По словам Гуменюк, надводные ракетоносители могут быть не полностью снаряжены из-за "хлопка" в Джанкое. Если говорить о мощности, то это до 20 ракет – если они оснащены.

Сейчас корабельная группировка оккупантов очень мощная. Это 15 кораблей на боевом дежурстве, среди которых и 3 ракетоносителя – два надводных и один подводный.

Это может говорить о том, что враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть и не снаряжены,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что сейчас россияне могут готовить удары по разным направлениям, чтобы рассредоточить нашу ПВО.

Напомним, что российские террористы не покидают попыток найти украинскую ПВО. Сейчас запуски ракет и фальш-целей ставят целью выявить противовоздушную оборону, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ожидать ли массированную атаку

Накануне Гуменюк заявила, что, учитывая определенную активность вражеской авиации в течение суток, можно говорить о том, что уровень угрозы ракетного удара достаточно высок.

"Это вряд ли будет массированный удар. Скорее всего, они будут придерживаться практики точечных ракетных ударов", – сказала она.