Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, таким образом Россия хочет показать миру, что нет смысла помогать Украине.

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"Это тоже часть пропагандистской ИПСО, которая направлена, в частности, на международное сообщество. Мол, как можно долго поддерживать Украину, если Путин готов воевать годами? На самом деле он не готов воевать годами", – отметил он.

Россия не имеет ресурсов для долгой войны

Юсов отметил, что формально у врага есть человеческий ресурс и большое количество техники. В частности, в России хранится много законсервированных устаревших образцов техники.

Представитель ГУР подчеркнул, что на самом деле российское руководство понимает, что долгая война станет для них катастрофой. Речь идет о многих факторах: количество уничтоженных оккупантов, вероятность социального напряжения, санкционная и экономическая ситуация и так далее.

Они будут говорить, что готовы воевать долго, но это не так. Если мы посмотрим на формальные показатели, то, наверное, смогут еще 2–3 года. В ближайшее время сигналы, которые они вбрасывают о статусе-кво, признании новых границ и тому подобное, свидетельствуют, что на самом деле Кремль не хочет долгой войны,

– объяснил он.

Андрей Юсов подчеркнул, что Украина стремится к скорой победе над Россией, чтобы уберечь безопасность гражданского населения и наших военных.

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