Про це в ефірі 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, у такий спосіб Росія хоче показати світу, що нема сенсу допомагати Україні.

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"Це теж частина пропагандистської ІПСО, яка спрямована, зокрема, на міжнародну спільноту. Мовляв, як можна довго підтримувати Україну, якщо Путін готовий воювати роками? Насправді він не готовий воювати роками", – зауважив він.

Росія не має ресурсів для довгої війни

Юсов зазначив, що формально у ворога є людський ресурс та велика кількість техніки. Зокрема, у Росії зберігається багато законсервованих застарілих зразків техніки.

Представник ГУР підкреслив, що насправді російське керівництво розуміє, що довга війна стане катастрофою для них. Мовиться про багато факторів: кількість знищених окупантів, ймовірність соціальної напруги, санкційна та економічна ситуація тощо.

Вони будуть говорити, що готові воювати довго, але це не так. Якщо ми подивимось на формальні показники, то начебто зможуть ще 2 – 3 роки. Найближчим часом сигнали, які вони закидають про статус-кво, визнання нових кордонів тощо, свідчать про те, що насправді Кремль не хоче довгої війни,

– пояснив він.

Андрій Юсов наголосив, що Україна прагне швидкої перемоги над Росією, щоб вберегти безпеку цивільного населення та наших військових.

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