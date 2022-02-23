Из Донецка и Луганска идут сообщения о "терактах" – загадочных взрывах, которые происходят ночью в случайных местах, которые якобы совершают украинские ДРГ. По версии оккупантов – наши диверсанты спокойно ходят по пустым ночным городам в комендантский час и без всякой логики подрывают бомбы.

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Россия может попытаться отбить территории на Донбассе

Россияне откровенно заявили, что претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей, на тех основаниях, что там будто бы в 2014 году проходил фейковый "референдум" (на самом деле даже на Донбассе он проходил далеко на всюду). Это означает, что в ближайшее время они могут попытаться отбить эти территории силой.

Если это произойдет, то десятки городов и сел на Донбассе снова будут разрушены. Их жители погибнут или потеряют все свое имущество. А в случае захвата таких населенных пунктов их просто поглотит никто, кроме РФ, не признаная серая зона. Нищая дыра, у которой нет будущего, и не имеет шансов на достойную жизнь.

К примеру, Мариуполь исчезнет, ​​как портовый город. Его промышленность, если не будет уничтожена обстрелами, будет работать процентов на 20% от мощности. Не будет запланированных инвестиций в строительство нового прокатного состояния на комбинате Ильича в 1 миллиард долларов, которые в прошлом году анонсировала компания "Метинвест". Не будет новых рабочих мест. Нормальная жизнь закончится, и вместе с тем город покинут десятки тысяч его жителей.

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Промышленные города – под угрозой

Аналогичная судьба ждет все промышленные города, которые будут превращены в так называемые "республики". И для этого, чтобы предусмотреть это, достаточно посмотреть на Абхазию и Осетию, которые Россия захватила и признала еще 14 лет назад. За все это время они так и остались бедными, разрушенными, никому не нужными территориями. Даже российский бизнес туда не пришел.

Ввод войск на Донбасс россияне называют "миротворческой операцией". Но вследствие наступления на позиции ВСУ никакого мира не будет. Будет еще большее кровопролитие, с большим количеством жертв среди гражданского населения и разрушениями. Как это сейчас происходит в Луганской области, где под обстрелами оказалась Луганская ТЭС в городе Счастье. То есть, говоря о "защите жителей Донбасса", Россия действительно уничтожает Донбасс. Лишает его шансов на будущее и развитие.

Я призываю всех жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской выходить на мирные антивоенные митинги в своих городах с украинской символикой. Это тот шаг, который может помочь сейчас. Россия бьет по Донбассу, объясняя это тем, что там все хотят жить в квазиреспубликах. Сейчас важно показать, что это не так.

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