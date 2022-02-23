З Донецька та Луганська йдуть повідомлення про "теракти" – загадкові вибухи, які стаються посеред ночі у випадкових місцях, які ніби здійснюють українські ДРГ. За версією окупантів – наші диверсанти спокійно ходять порожніми нічними містами у комендантську годину та без будь-якої логіки підривають бомби.

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Росія може спробувати відбити території на Донбасі

Росіяни відверто заявили, що претендують на усю територію Донецької та Луганської областей, на тих підставах, що там ніби у 2014 проходив фейковий "референдум" (насправді навіть на Донбасі він проходив далеко на всюди). Це означає, що найближчим часом вони можуть спробувати відбити ці території силою.

Якщо це станеться, то десятки міст та сіл на Донбасі знову будуть зруйновані. Їхні мешканці загинуть, або втратять усе своє майно. А у випадку захоплення таких населених пунктів, їх просто поглине ніким, окрім РФ, не визнана сіра зона. Злиденна діра, у якій немає майбутнього, і не має шансів на достойне життя.

Наприклад, Маріуполь зникне, як портове місто. Його промисловість, якщо не буде знищена обстрілами, буде працювати відсотків на 20% потужності. Не буде запланованих інвестицій у будівництво нового прокатного стану на комбінаті Ілліча в 1 мільярд доларів, які минулого року анонсувала компанія "Метінвест". Не буде нових робочих місць. Нормальне життя закінчиться, і разом з тим місто залишать десятки тисяч його мешканців.

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Промислові міста – під загрозою

Аналогічна доля чекає усі промислові міста, які будуть перетворені на так звані "республіки". І для цього, щоб передбачити це, достатньо подивитися на Абхазію та Осетію, які Росія захопила та визнала ще 14 років тому. За весь цей час вони так і залишилися бідними, зруйнованими, нікому не потрібними територіями. Навіть російський бізнес туди не прийшов.

Введення військ на Донбас росіяни називають "миротворчою операцією". Але в наслідок наступу на позиції ЗСУ ніякого миру не буде. Буде ще більше кровопролиття, із великою кількістю жертв серед цивільного населення та руйнуваннями. Як це вже зараз відбувається у Луганській області, де під обстрілами опинилася Луганська ТЕС у місті Щастя. Тобто, кажучи про "захист мешканців Донбасу", Росія насправді знищує Донбас. Позбавляє його шансів на майбутнє та розвиток.

Я закликаю усіх мешканців підконтрольних територій Донецької та Луганської виходити на мирні антивоєнні мітинги у своїх містах з українською символікою. Це той крок, який може допомогти зараз. Росія б'є по Донбасу, пояснюючи це тим, що її там усі хочуть жити у квазіреспубліках. Зараз важливо показати, що це не так.

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