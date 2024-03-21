Россия не просто угрожает, но и готовится к возможной войне с НАТО. Об этом свидетельствует, в частности, переход к военной экономике.

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Попытка нападения может быть уже через несколько лет

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что российский президент Владимир Путин активизировал усилия по перестройке экономики, чтобы иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году. Он ссылался на немецкие исследования, однако не называл конкретных источников.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен считает, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех – пяти лет. Оценка изменилась с 2023 года, график стал ускоренным.

Сроки, когда Россия будет представлять реальную угрозу, зависят от готовности Путина тратить деньги на военно-промышленный комплекс.

Попытки стабилизировать экономику и перестроить ее под военные потребности, вероятно, свидетельствуют также и о внутренних процессах подготовки к широкомасштабной войне с Североатлантическим Альянсом.

Путин боится войны со странами НАТО