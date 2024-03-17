Такое заявление сделала премьер Эстонии Кая Каллас в интервью BBC.
Смотрите также От звонков Путину до идеи о войсках НАТО в Украине: Макрон объяснил, почему изменил позицию
О чем говорила эстонский премьер
По ее словам, хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", однако его угрозы также следует воспринимать серьезно.
Он угрожает ядерной войной уже длительное время. Но это лишь слова. Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усиливает эти страхи. После этого наша общественность хочет сдержаться в своих действиях,
– сказала Каллас.
По ее мнению, это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, чего хочет Путин".
"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он на самом деле боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – резюмировала Каллас.
Германия получила данные о подготовке нападения России на НАТО: что об этом известно
- Согласно прогнозам спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Североатлантическим Альянсом.
- Так, согласно недавно опубликованному отчету, существует нарастающая тревога относительно потенциального нападения России на часть территории НАТО, который может произойти с 2026 года. Известно, что немецкие источники в разведке указывают на значительное наращивание военной мощи России, которое может позволить стране инициировать нападение на государства Балтии или Финляндии.
- В то же время американские спецслужбы оценивают, что России понадобится от 5 до 8 лет, чтобы восстановить свои военные силы до того уровня, который был до начала вторжения в Украину. Там отметили, что в среднесрочной перспективе не видят непосредственной угрозы нападения на НАТО.