На это указывает то, что российская армия проводит структурные изменения, перемещает свои войска и располагает ракетные установки на западных территориях. Кроме того, увеличение объемов производства военных средств в России может привести к удвоению ее военных возможностей в ближайшие пять лет.

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О чем рассказали немецкие спецслужбы

Согласно недавно опубликованному отчету, существует нарастающая тревога относительно потенциального нападения России на часть территории НАТО, который может произойти с 2026 года. Немецкие источники в разведке указывают на значительное наращивание военной мощи России, которое может позволить стране инициировать нападение на государства Балтии или Финляндии.

В штаб-квартире НАТО также наблюдается опасения относительно увеличения военных возможностей России, впрочем, официальные лица альянса считают, что это не обязательно приведет к военному конфликту.

В то же время американские спецслужбы оценивают, что России понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить свои военные силы до уровня, который был до начала вторжения в Украину, и в среднесрочной перспективе не видят непосредственной угрозы нападения на НАТО.