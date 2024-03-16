Напомним, в конце февраля французский президент Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отметил, что консенсуса по этому поводу нет.
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Глава МИД Италии высказался о возможном вводе западных войск в Украину
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни резко отверг поднятую французским президентом идею о вероятном введении западных войск в наше государство.
По мнению главы МИД Италии, "для НАТО "было бы ошибкой" вводить войска в Украину", которую "мы должны помочь защитить"".
Вступить в войну с Россией означает угрозу Третьей мировой войны,
– заявил Таяни.
"Наши военные хорошо делают то, что они делают в Красном море для защиты наших кораблей, они хорошо делают то, что они делают в Ливане, в Африке, в Ираке. Наши военные являются носителями мира, гарантий и свободы. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул глава итальянского МИД.
Западные войска в Украине: коротко
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что не исключает отправку западных войск войск в Украину.
- Ряд стран НАТО выступили против этой идеи.
- Позицию самого НАТО озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
- Что касается комментариев итальянской стороны относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона по размещению западных войск в Украине. То об этом ранее высказывался глава итальянского Минобороны. По его мнению, этот шаг "сотрет путь к дипломатии".