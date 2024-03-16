Нагадаємо, наприкінці лютого французький президент Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголосив, що консенсусу щодо цього немає.
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Голова МЗС Італії висловився про можливе введення західних військ в Україну
Міністр закордонних справ і віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні різко відкинув порушену французьким президентом ідею щодо ймовірного введення західних військ в нашу державу.
На думку глави МЗС Італії, "для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити"".
Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни,
– заявив Таяні.
"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив очільник італійського МЗС.
Західні війська в Україні: коротко
- Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що не виключає відправлення західних військ в Україну.
- Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї.
- Позицію самого НАТО озвучив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Що стосується коментарів італійської сторони щодо ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в України. То про це раніше висловлювався глава італійського Міноборони. На його думку, цей крок "зітре шлях до дипломатії".