На це вказує те, що російська армія проводить структурні зміни, переміщає свої війська та розташовує ракетні установки на західних територіях. Крім того, збільшення обсягів виробництва військових засобів у Росії може спричинити подвоєння її військових можливостей у найближчі п’ять років.

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Про що розповіли німецькі спецслужби

Згідно з нещодавно опублікованим звітом, існує наростаюча тривога щодо потенційного нападу Росії на частину території НАТО, який може статися з 2026 року. Німецькі джерела у розвідці вказують на значне нарощування військової міці Росії, яке може дозволити країні ініціювати напад на держави Балтії або Фінляндії.

В штаб-квартирі НАТО також спостерігається побоювання стосовно збільшення військових можливостей Росії, втім, офіційні особи альянсу вважають, що це не обов'язково призведе до військового конфлікту.

Водночас американські спецслужби оцінюють, що Росії знадобиться від п’яти до восьми років, щоб відновити свої військові сили до рівня, який був до початку вторгнення в Україну, і в середньостроковій перспективі не бачать безпосередньої загрози нападу на НАТО.

Зверніть увагу! Керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії також заявили, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль реструктурує та розширює армію, очікуючи конфлікту з НАТО протягом 10 років. Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін зауважив, що російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

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