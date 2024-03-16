Советник Белого дома Джон Кирби на брифинге ответил на вопрос, просят ли они другие страны, например Францию, прекратить разговоры об этом. На что чиновник ответил "нет", пишет 24 Канал.

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Что говорят в США об отправке войск НАТО в Украину

Джон Кирби ответил на вопрос, не против ли они, чтобы другие страны присылали свои войска в Украину. На что Кирби ответил, что это суверенное решение каждой страны. Однако добавил, что Соединенные Штаты этого не будут делать и будут придерживаться позиции, которую объявил Джо Байден.

Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США – 24 Канал) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине – 24 Канал),

– заявил Джон Кирби.

Ранее об обсуждении вероятности отправки войск НАТО в Украину первым заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Это случилось в конце февраля после завершения встречи 20 европейских лидеров в Париже. Они говорили об угрозах со стороны Владимира Путина.

Что заявил Макрон

Эммануэль Макрон заявил журналистам, что страны говорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину.

Сейчас консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну,

– заявил французский президент.

После этого страны НАТО и другие государства озвучивали свою позицию относительно заявления Макрона. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что пока об этом не говорится: "Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины".

Впоследствии Макрон объяснил, что каждое его слово было взвешенным и продуманным.

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Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун объяснил, что такими заявлениями Макрон повысил ставки, чтобы получить хоть что-то от других стран и лидеров Евросоюза.

"Когда ты говоришь об отправке военных на территорию страны, которая не является членом ЕС, но воюет против второй армии мира, поэтому получить по крайней мере ракеты Taurus или другие виды вооружения становится легче", – отметил Максим Джигун.