В ответ Макрон заявил, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это 24 Каналу заметил российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Одной фразы достаточно

Андрей Пионтковский отметил, что Макрон имел в виду открытое и неограниченное участие военнослужащих НАТО в обслуживании высокотехнологичного оружия. Речь идет об операторах, ПВО, пилотах, экспертах радиоэлектронной борьбы и так далее. В то же время Макрон признал, что их специалисты участвуют в обслуживании ракет Storm Shadow.

Как только французский лидер заявил о такой вероятности, в Кремле сразу начали вопить, что нанесут ядерные удары по Франции. Однако Макрон в ответ сказал лишь одну фразу.

Это не какой-то вброс от Макрона был. Макрон очень серьезно подготовился к своей новой главе отношений с Россией. Он не стал вступать в дискуссию с Путиным и Медведевым. Он бросил лишь короткую фразу: "У Франции тоже есть ядерное оружие". Этого достаточно,

– подчеркнул публицист.

До октября 2022 года россияне активно применяли ядерный шантаж. Однако регулярные угрозы от страны-агрессора немного затихли, когда США предупредили Кремль о последствиях. Сейчас Макрон сделал фактически то же самое.

Заявление Макрона: главное