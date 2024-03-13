У відповідь Макрон заявив, що у Франції теж є ядерна зброя. Це 24 Каналу зауважив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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Однієї фрази достатньо
Андрій Піонтковський зазначив, що Макрон мав на увазі відкриту та необмежену участь військовослужбовців НАТО в обслуговуванні високотехнологічної зброї. Мовиться про операторів, ППО, пілотів, експертів радіоелектронної боротьби і так далі. Водночас Макрон визнав, що їхні спеціалісти беруть участь в обслуговуванні ракет Storm Shadow.
Як тільки французький лідер заявив про таку ймовірність, у Кремлі одразу почали волати, що завдадуть ядерних ударів по Франції. Однак Макрон у відповідь сказав лише одну фразу.
Це не якийсь вкид від Макрона був. Макрон дуже серйозно підготувався до своєї нової глави відносин з Росією. Він не став вступати у дискусію з Путіним та Медвєдєвим. Він кинув лише коротку фразу: "У Франції теж є ядерна зброя". Цього достатньо,
– підкреслив публіцист.
До жовтня 2022 року росіяни активно застосовували ядерний шантаж. Однак регулярні погрози від країни-агресорки дещо затихли, коли США попередили Кремль про наслідки. Зараз Макрон зробив фактично те саме.
Заява Макрона: головне
- Лідер Франції Емануель Макрон 26 лютого заявив, що війська НАТО можуть відправити в Україну. Проте наразі розмови йдуть лише про можливий сценарій у майбутньому, і думки з цього питання розділені.
- 7 березня Макрон підтвердив, що у нього відсутні наміри встановлювати "жодні обмеження" або "жодні червоні лінії" у питаннях підтримки України з боку Франції.
- 8 березня Еммануель Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" ймовірного розгортання військ НАТО в Україні. На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, французький лідер відповів, що "не виключати чогось – не означає це робити".
- Раніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зауважив, що французькі війська не братимуть участь у військових діях на території України. Водночас Париж дотримується концепції "перемогти Росію, не ведучи війни з Росією".