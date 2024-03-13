У відповідь Макрон заявив, що у Франції теж є ядерна зброя. Це 24 Каналу зауважив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Однієї фрази достатньо

Андрій Піонтковський зазначив, що Макрон мав на увазі відкриту та необмежену участь військовослужбовців НАТО в обслуговуванні високотехнологічної зброї. Мовиться про операторів, ППО, пілотів, експертів радіоелектронної боротьби і так далі. Водночас Макрон визнав, що їхні спеціалісти беруть участь в обслуговуванні ракет Storm Shadow.

Як тільки французький лідер заявив про таку ймовірність, у Кремлі одразу почали волати, що завдадуть ядерних ударів по Франції. Однак Макрон у відповідь сказав лише одну фразу.

Це не якийсь вкид від Макрона був. Макрон дуже серйозно підготувався до своєї нової глави відносин з Росією. Він не став вступати у дискусію з Путіним та Медвєдєвим. Він кинув лише коротку фразу: "У Франції теж є ядерна зброя". Цього достатньо,

– підкреслив публіцист.

До жовтня 2022 року росіяни активно застосовували ядерний шантаж. Однак регулярні погрози від країни-агресорки дещо затихли, коли США попередили Кремль про наслідки. Зараз Макрон зробив фактично те саме.

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