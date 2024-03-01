Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Втім, у МЗС країни розповіли, що ті слова були частиною "стратегічної двозначності".

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Що повідомив французький міністр

Посадовець пригадав заяву Еммануеля Макрона, яку він висловив у понеділок, 26 лютого, щодо можливості введення західних військ в Україну. За думкою міністра, ці висловлення були частиною "стратегічної двозначності", але дозволили Парижу залишитися "на правильному боці історії". Однак, за словами Сежурне, Париж не планує висилати військових до України.

Французи не будуть помирати за Україну,

– наголосив Сежурне.

Він також наголосив на "чітких межах", які Франція встановила, а саме: "перемогти Росію, уникнувши війни з нею" і "не допустити перемоги Росії, не звертаючись до військових дій" проти Москви.

Посадовець впевнений, що агресія Росії пошириться і на інші країни.

"У нас є інформація згідно з якою Росія не зупиниться на досягнутому", – сказав міністр, маючи на увазі ситуацію в Молдові, де наприкінці лютого сепаратисти з Придністров’я попросили захисту у Москви.

Яка ймовірність відправки військ НАТО в Україну