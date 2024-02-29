Таку думку 24 Каналу висловив ветеран війни з Росією Євген Дикий. У будь-якому разі мова йде не про введення військ НАТО, адже таке рішення ухвалюється консенсусом. Альянс не може застосувати 5 статтю, тому що Україна не член НАТО.

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Що краще за введення військ

Теоретично можливо, що окремі країни, які є членами Альянсу, направлять свої війська в Україну. З одного боку, цього їм ніхто не забороняє, але з іншого – є суспільство, значна частина якого вже не в захваті від допомоги, яку нині передають Україні.

Зараз це лише скромно б'є по їхній кишені, а уявіть як громадяни інших країн відреагують, якщо їхніх рідних почнуть відправляти на війну в Україну, де вони можуть загинути,

– зауважив ветеран війни з Росією.

За його словами, викликає багато сумнівів питання, чи потрібні Україні взагалі іноземні війська. Наприклад, якби авіація якоїсь країни взяла участь у війні або союзники розмістили підрозділи свого ППО, то це б суттєво допомогло Збройним Силам України.

Навіщо нам відповідати за життя громадян інших країн та нервувати, як кожна цинкова труна вплине на підтримку. Дайте нам вашу зброю та технології, ми самі знаємо, що роботи. На мою думку, нам не треба їхні війська,

– мовив Дикий.

Він також гостро відреагував на те, як у нашому медіаполі почали хапатися за абсолютно абстрактні слова Макрона, як за рятівну соломинку. Мовляв, може нам вже не потрібна масова мобілізація, адже приїдуть війська НАТО.

"Ні, не приїдуть. Зброю від союзників Україна все ж таки отримує, а питання з людьми зрештою маємо розв'язати самі. Війна іде на нашій землі й за наше виживання, а не французів", – наголосив ветеран війни з Росією.

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