Нагадаємо, що прем'єр-міністри Польщі та Чехії раніше вже прокоментували заяву Еммануеля Макрона щодо можливості появи військ НАТО в Україні. Тоді Чеський прем'єр Петр Фіала дав зрозуміти, що Прага теж не буде відправляти солдатів на територію нашої держави.

Дивіться також Кожне слово зважене, – Макрон про свою резонансну заяву щодо введення військ НАТО в Україну

Більшість вважає цю ідею неприйнятною

Під час виступу у парламенті Петр Фіала категорично заперечив ймовірну участь військ Північноатлантичного альянсу разом з Україною у її протистоянні проти Росії.

Було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні,

– заявив чеський прем'єр-міністр.

Втім, він зазначив, що більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна".

Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну. Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються,

– наголосив очільник уряду Чехії.

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон висунув подібну тему у кулуарах спецсаміту у Парижі. Однак подібні обговорення зайняли "мінімум часу".

Макрон заявив про можливе введення військ НАТО в Україну: останні новини