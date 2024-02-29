Напомним, что премьер-министры Польши и Чехии ранее уже прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о возможности появления войск НАТО в Украине. Тогда Чешский премьер Петр Фиала дал понять, что Прага тоже не будет отправлять солдат на территорию нашего государства.
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Большинство считает эту идею неприемлемой
Во время выступления в парламенте Петр Фиала категорически отрицает вероятное участие войск Североатлантического альянса вместе с Украиной в ее противостоянии против России.
Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении,
– заявил чешский премьер-министр.
Впрочем, он отметил, что большинство стран Европы сошлась на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку такая идея для них "неприемлема".
Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину. Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются,
– подчеркнул глава правительства Чехии.
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул подобную тему в кулуарах спецсаммита в Париже. Однако подобные обсуждения заняли "минимум времени".
Макрон заявил о возможном вводе войск НАТО в Украину: последние новости
- Французский лидер Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Позже присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- В частности, по словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России.
- В то же время французский премьер Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года, и после полномасштабного вторжения они активизировались в этом вопросе.