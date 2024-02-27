Дональд Туск и Петр Фиала прокомментировали заявление Эммануэля Макрона относительно возможности появления войск НАТО в Украине. Глава польского правительства заявил, что Варшава не будет отправлять свои войска в Украину. Его чешский коллега дал понять, что Прага тоже не будет отправлять солдат на территорию нашего государства.

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Что именно сказали премьеры

Премьер-министр Чехии Петр Фиала дал понять, что Прага не рассматривает такой вариант.

Я убежден, что мы должны развивать пути поддержки, на которые мы стали после российской агрессии. Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути,

– сказал глава чешского правительства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию Фиалы. Он заявил, что Варшава "не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".

Что этому предшествовало