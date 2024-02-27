Дональд Туск та Петр Фіала прокоментували заяву Еммануеля Макрона щодо можливості появи військ НАТО в Україні. Глава польського уряду заявив, що Варшава не відправлятиме свої війська в Україну. Його чеський колега дав зрозуміти, що Прага теж не буде відправляти солдатів на територію нашої держави.

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Що саме сказали прем'єри

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала дав зрозуміти, що Прага не розглядає такий варіант.

Я переконаний, що ми повинні розвивати шляхи підтримки, на які ми стали після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи або шляхи,

– сказав глава чеського уряду.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав позицію Фіали. Він заявив, що Варшава "не планує відправляти свої війська на територію України".

Що цьому передувало