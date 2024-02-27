Дональд Туск та Петр Фіала прокоментували заяву Еммануеля Макрона щодо можливості появи військ НАТО в Україні. Глава польського уряду заявив, що Варшава не відправлятиме свої війська в Україну. Його чеський колега дав зрозуміти, що Прага теж не буде відправляти солдатів на територію нашої держави.
До теми Думки різняться, – Дуда підтвердив відсутність консенсусу щодо введення військ НАТО в Україну
Що саме сказали прем'єри
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала дав зрозуміти, що Прага не розглядає такий варіант.
Я переконаний, що ми повинні розвивати шляхи підтримки, на які ми стали після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи або шляхи,
– сказав глава чеського уряду.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав позицію Фіали. Він заявив, що Варшава "не планує відправляти свої війська на територію України".
Що цьому передувало
- Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості введення військ НАТО на територію України. За його словами, відправка західних військ можлива, але наразі не узгоджена.
- Французький лідер наголосив на відсутності консенсусу щодо цього. Також він заявив, що союзники зроблять все необхідне для запобігання перемоги держави-терориста. Макрон зауважив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти всієї Європи.
- На заяву Макрона відреагував рупор Кремля Дмітрій Пєсков, назвавши ці дискусії "новим та важливим елементом". Посіпака Владіміра Путіна пригрозив неминучістю "прямого зіткнення Росії та НАТО" у разі відправлення військ союзників Києва в Україну.