Таку заяву зробила прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю BBC.
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Про що говорила естонська прем'єрка
За її словами, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", однак його погрози також слід сприймати серйозно.
Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях,
– сказала Каллас.
На її думку, це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе, а це саме те, чого прагне Путін".
"Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", – резюмувала Каллас.
Німеччина отримала дані про підготовку нападу Росії на НАТО: що про це відомо
- Відповідно до прогнозів спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Північноатлантичним Альянсом.
- Так, згідно з нещодавно опублікованим звітом, існує наростаюча тривога щодо потенційного нападу Росії на частину території НАТО, який може статися з 2026 року. Відомо, що німецькі джерела у розвідці вказують на значне нарощування військової міці Росії, яке може дозволити країні ініціювати напад на держави Балтії або Фінляндії.
- Водночас американські спецслужби оцінюють, що Росії знадобиться від 5 до 8 років, щоб відновити свої військові сили до того рівня, який був до початку вторгнення в Україну. Там зазначили, що в середньостроковій перспективі не бачать безпосередньої загрози нападу на НАТО.