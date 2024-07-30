Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на это указывают и сообщения о перелетах российских стратегических бомбардировщиков с аэродромов "Оленья" в "Энгельс" и в обратном направлении.

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Дроны ГУР изменили планы врага

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины откорректировали основные планы врага, но отменить их не удалось. Украина получила больше времени, чтобы подготовиться к ударам России, укрепить свои силы и ПВО.

Думаю, враг накапливает ракеты, чтобы в ближайшие дни этот удар нанести, риски высокие,

– подчеркнул Мусиенко.

Российская пропаганда ждет ударов по Украине

Эксперт отметил, что российские пропагандисты постоянно кричат, что надо давать ответ в виде ракетных ударов после того, как Украина успешно атакует дронами по территории страны-агрессора. По словам Мусиенко, в Кремле хотят осуществить ракетную атаку, чтобы потом подать это как возмездие за удары по российским аэродромам.

"Уверен, что в пресс-релизах после того, как состоится эта атака, будет пункт, где будет указываться о якобы поражении центра управления дронами. Будет попадание или нет – это их не интересует, главное об этом в России сказать. Это им нужно для поддержания нарратива о том, что якобы угрозы (ударов украинскими дронами) снимаются и бояться больше нечего", – озвучил Мусиенко.

В Мурманской области России произошел взрыв на военном аэродроме "Оленья", в результате которого повреждены 2 бомбардировщика Ту-22М3. Взрывы произошли и в Северной Осетии. Российские паблики сообщили, что неизвестные дроны пытались атаковать военный аэродром "Моздок".