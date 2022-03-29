Россия готовится платить Украине: что забыл Абрамович на переговорах

Присутствие Романа Абрамовича на переговорах с Украиной можно объяснять по-разному. Но в частности, оно может быть связано с репарационной, выкупной составляющей будущих мирных договоренностей.

Ну, кроме того, что все российские чиновники сейчас слишком остро воспринимают как нападающая сторона, силовики, эконом-блок, уже неважно, а частные лица все-таки в меньшей степени.

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Роль олигархов

Кремль часто поручал олигархам что-то строить, поднимать или восстанавливать. Сам Абрамович когда-то развивал Чукотку в государственно-частном партнерстве.

Так что, проговорить восстановление разрушенного, а может быть и компенсации за какие-то территории с участием частных денег в обмен на облегчение санкционного режима вполне могут попробовать.

Абрамович и сам маневрирует, разумеется, чтобы оказаться на правильной стороне истории.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: