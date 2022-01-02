Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что Москва хочет "сотрудничать на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений".
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Россия предлагала США провести в рамках нормандского формата встречу с участием представителей (пророссийских боевиков – 24 канал) оккупированных Донецка и Луганска. Но положительного ответа не получила,
– добавил Руденко.
США в нормандском формате: главное
- Предположение о том, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате существует уже несколько лет. Такую инициативу поддерживает и президент Владимир Зеленский.
- Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение Соединенных Штатов к переговорам в нормандском формате.
- Кроме этого, глава ОП после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом сообщил о готовности США к участию в формате. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России.