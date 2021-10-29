В министерстве экономического развития России СМИ объяснили, что спрос на уголь растет. Следовательно, им не будут "разбрасываться".

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"Надо сосредоточиться на собственных нуждах"

Потребности энергетики в угле все больше растут, рассказали в Минэкономразвития. Следовательно, Россия хочет сосредоточиться на накоплении угля для своих нужд.

Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей в стране.

– объяснили в ведомстве.

В правительстве России добавили: поставки других марок угля продолжатся. Так, поставщики собираются поставить даже больше, чем было запланировано.

Обратите внимание! 24 октября из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС в Донецкой области. По данным Укрэнерго, также более 2 десятков энергоблоков разных ТЭС и ТЭЦ в Украине приостановили работу из-за нехватки топлива.

Россия не будет поставлять Украине уголь: коротко