У міністерстві економічного розвитку Росії ЗМІ пояснили, що попит на вугілля зростає. Відтак, ним не будуть "розкидуватися".

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"Треба зосередитися на власних потребах"

Потреби енергетики у вугіллі усе більше зростають, розповіли в Мінекономрозвитку. Відтак Росія хоче зосередитися на накопиченні вугілля для своїх потреб.

Ухвалене рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб у країні,

– пояснили у відомстві.

В уряді Росії додали: поставки інших марок вугілля продовжаться. Так, постачальники збираються поставити навіть більше, ніж було заплановано.

Зверніть увагу! 24 жовтня через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС на Донеччині. За даними Укренерго, також понад 2 десятки енергоблоків різних ТЕС та ТЕЦ в Україні призупинили роботу через нестачу палива.

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