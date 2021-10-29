У міністерстві економічного розвитку Росії ЗМІ пояснили, що попит на вугілля зростає. Відтак, ним не будуть "розкидуватися".
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"Треба зосередитися на власних потребах"
Потреби енергетики у вугіллі усе більше зростають, розповіли в Мінекономрозвитку. Відтак Росія хоче зосередитися на накопиченні вугілля для своїх потреб.
Ухвалене рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб у країні,
– пояснили у відомстві.
В уряді Росії додали: поставки інших марок вугілля продовжаться. Так, постачальники збираються поставити навіть більше, ніж було заплановано.
Росія не постачатиме Україні вугілля: коротко
- Росія з 1 листопада не постачатиме в Україну вугілля, яке використовують для потреб в енергетиці.
- В Україну не завозитимуть вугілля марки "А" – антрацит та "П" – пісне". Таке вугілля завозили компанії ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова".
- Проблеми з вугіллям в Україні спостерігаються від початку жовтня. На складах теплоелекростанцій і теплоелектроцентралей 25 жовтня запаси вугілля становили 701,3 тисячі тонни. Це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.
- В Укренерго також заявляли про погіршення ситуації із накопиченням вугілля. На початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, аніж передбачено у графіку.