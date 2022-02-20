Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что 170 тысяч уже проходят процедуру. Пропагандисты утверждают, что на оккупированном Донбассе всего проживает 3,5 миллиона человек.

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Россия упростила получение гражданства

С 2019 года жители оккупированных территорий могут получить российские паспорта по упрощенному порядку.

Для этого им не нужно получать вид на жительство и жить в России 5 лет. Именно такое требование действует для тех, кто претендует на гражданство оккупанта. Паспорта жителям оккупированного Донбасса выдают в Ростовской области.

Украина не признает выданные российские паспорта и считает это первым шагом к аннексии этих территорий.

Последние новости с Донбасса

В пригороде Донецка 20 февраля прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Совместные военные учения России и Беларуси должны завершиться 20 февраля. Но Путин и Лукашенко решили продлить их из-за "угрозы на границах".

При этом оккупанты в воскресенье, 20 февраля, продолжают обстреливать позиции ВСУ. Украинский защитник получил осколочные ранения. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.

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