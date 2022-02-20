Депутат Держдуми від Ростовської області Віктор Водолацький цинічно заявив, що 170 тисяч вже проходять процедуру. Пропагандисти стверджують, що на окупованому Донбасі всього проживає 3, 5 мільйона людей.

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Росія спростила отримання громадянства

З 2019 року жителі окупованих територій можуть отримати російські паспорти за спрощеним порядком.

Для цього їм не потрібно отримувати дозвіл на проживання і жити в Росії 5 років. Саме така вимога діє для тих, хто претендує на громадянство окупанта. Паспорти ж мешканцям окупованого Донбасу видають у Ростовській області.

Україна не визнає видані російські паспорти та вважає це першим кроком до анексії цих територій.

Останні новини з Донбасу

У передмісті Донецька 20 лютого прогримів потужний вибух. Про це повідомляють очевидці події.

Спільні військові навчання Росії й Білорусі мали б завершитися 20 лютого. Але Путін і Лукашенко вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".

При цьому окупанти у неділю, 20 лютого, продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Український захисник отримав осколкові поранення. Героя госпіталізували до лікувального закладу.

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