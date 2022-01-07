Россия говорит, что у США нет права оценивать законность ввода войск ОДКБ в Казахстан

Россия нагло заявляет, что у Запада нет никаких оснований проверять, законно ли ОДКБ ввела войска в Казахстан. Мол, страны, которые не входят в организацию, не должны ее контролировать.

Инициатором "миротворческой миссии" была власть Казахстана и она якобы должна решать, сколько военным ОДКБ оставаться в стране. Об этом заявил заместитель главы Совета федерации России Константин Косачев.

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Боевики с Ближнего Востока среди протестующих

Российский чиновник говорит, что протест начался спонтанно, но затем ситуация стала развиваться по другому сценарию. Он безосновательно заявил, что в рядах протестующих якобы появились боевики, которые проходили подготовку на Ближнем Востоке.

В то же время, он заверил, что в случае обращения Казахстана за гуманитарной помощью, Россия и другие страны ОДКБ ее предоставят.

Мнение США о военных ОДКБ в Казахстане

Во время митингов случались ситуации, когда казахские силовики отказывались идти против народа и стрелять, а наоборот – поддерживали их. Потому и была необходима военная "помощь от Путина". Если бы не посторонние войска и сам глава Кремля, то протесты, вероятно, не удалось бы подавить силой.

Белый дом сомневался в законности ввода войск ОДКБ в Казахстан. Ведь на страну не было внешнего нападения, только Токаев назвал протестующих "бандформированиями, организованными внешними силами".

В то же время в России иронически заявляли, что кое-то в Вашингтоне не все понимает и выдает это за позицию США.

Что известно о протестах в Казахстане по состоянию на 7 января

Ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряженной. В пятницу, 7 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам стрелять на поражение по митингующим.

Кыргызстан и Таджикистан введут войска в Казахстан. По всей стране объявили "красный уровень террористической угрозы". 9 российских самолетов с десантниками и военной техникой приземлились в аэропорту Алматы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Казахстана Мухтаром Тилеуберди. Во время диалога представитель Вашингтона пообещал поддержку Казахстану и заявил, что "правительство может само справиться с ситуацией". То есть США не намерены вмешиваться в происходящее в стране.

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