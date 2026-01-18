Россияне пытаются дискредитировать украинскую разведку через "сюжет французских СМИ", – источники

Как рассказали источники 24 Канала, оккупанты распространяют информацию о якобы сюжете французского телеканала. В нем дискредитируют деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами, а дальше распространяют это в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Как россияне пытаются дискредитировать разведку?

Враг распространяет искаженную информацию в соцсетях.

Как сообщают источники в ГУР МО, обнародованная информация не имеет под собой объективных и реальных оснований. Вместе с тем информация из сюжета французского СМИ была дополнительно искажена российскими пропагандистами.

Россияне воспользовались пребыванием украинской делегации за границей, чтобы противодействовать переговорному процессу о завершении войны. Поэтому кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки.

Собеседник в ГУР МО отмечает, что украинская разведка, как и остальные украинские уполномоченные органы и лица, продолжают активно взаимодействовать с международными партнерами, в том числе и с США и принципах профессионализма и ответственности.

Наше государство остается преданным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины,

– отметил источник 24 Канала.

Какой фейк о разведке распространяет враг?

В Центре противодействия дезинформации привели детали.

В сети распространяется утверждение, которое не соответствует действительности, о том, что Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию", что впоследствии была использована Россией. Это намеренный конспирологический вброс, который был озвучен в эфире иностранного медиа без всяких фактов. Также ложными являются заявления о "неизбежном разрыве" партнерских отношений между украинской и американской разведками,

– говорится в заметке.

Там подчеркнули, что на самом деле Украина продолжает сотрудничество в сфере безопасности с союзниками и партнерами, а обмен информацией продолжается.



Россияне распространяют лживые заявления о разведке / Скриншот Центра противодействия дезинформации

В ЦПД добавили: вброс распространяют в некоторых российских пабликах, а также в сети Х – там это делают фейковые аккаунты.

Цель – подорвать доверие между Украиной и ключевыми западными партнерами, особенно на фоне диалога по мирному плану. А еще своим фейком враг пытается посеять сомнения относительно эффективности украинских спецслужб и дискредитировать международную поддержку Украины.