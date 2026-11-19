Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

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Что Песков заявил о завершении войны?

По словам пресс-секретаря Кремля, Россия якобы стремится достичь поставленных целей в войне против Украины и после этого "немедленно остановиться".

Он также утверждает, что Москва предпочла бы достичь этих целей мирным путем.

В то же время Песков не уточнил, готова ли Россия к каким-либо уступкам для прекращения боевых действий.

Действительно ли Россия готова к завершению войны?

Напомним, 18 ноября в NYT рассказали о планах Путина продолжить войну по крайней мере до конца зимы. По данным издания, российский диктатор пока не готов к серьезным мирным переговорам, несмотря на дипломатические контакты с США.

В то же время 19 ноября в ходе встречи с Си Цзиньпином Трамп и Путин заявили о намерении обсудить завершение войны. Оба политика заявили о заинтересованности в прекращении боевых действий.