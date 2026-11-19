Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що Пєсков заявив про завершення війни?

За словами речника Кремля, Росія нібито прагне досягти поставлених цілей у війні проти України та після цього "негайно зупинитися".

Він також стверджує, що Москва воліла б досягти цих цілей мирним шляхом.

Водночас Пєсков не уточнив, чи готова Росія до будь-яких поступок для припинення бойових дій.

Чи справді Росія готова до завершення війни?

Нагадаємо, 18 листопада у NYT розповіли про плани Путіна продовжувати війну щонайменше до кінця зими. За даними видання, російський диктатор наразі не готовий до серйозних мирних переговорів, попри дипломатичні контакти зі США.

Водночас 19 листопада Трамп і Путін заявили про намір обговорити завершення війни під час зустрічі із Сі Цзіньпіном. Обидва політики заявили про зацікавленість у припиненні бойових дій.