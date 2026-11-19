Така заява прозвучала 19 листопада на тристоронній зустрічі лідерів у Китаї, передає Fox News.

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Переговори у Шеньчжені та позиції сторін

Російський диктатор заявив про наявність "спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів". За його словами, питання України вже порушувалося під час попередніх окремих переговорів із лідерами Китаю та США.

Зі свого боку Дональд Трамп також підтвердив, що провів розмову з Путіним щодо війни.

Вважаю, що Путін – і, сподіваюся, інша сторона – хотіли б бачити завершення війни в Україні– зазначив президент США.

Перед тристороннім самітом американський лідер провів двосторонню зустріч із Володимиром Путіним у китайському місті Шеньчжень. Розмова політиків тривала менш як годину.

Нагадаємо, Трамп заявив про спільну позицію із Сі щодо війни в Україні та вірить в успіх розмови із Путіним.

Раніше ми також повідомляли, що Трамп пообіцяв не укладати жодних угод щодо України без участі Києва та наголошував на готовності зосередитися передусім на контролі над ядерними озброєннями.