Трамп, Сі та Путін обговорять війну в Україні / GettyImages (ілюстративне)
19 ноября Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили намерение обсудить войну в Украине на встрече с Си Цзиньпином. Оба лидера заявили о заинтересованности сторон в прекращении конфликта.
Такое заявление прозвучало 19 ноября на трехсторонней встрече лидеров в Китае, сообщает Fox News.
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Переговоры в Шэньчжэне и позиции сторон
Российский диктатор заявил о наличии "общих интересов по урегулированию региональных конфликтов". По его словам, вопрос Украины уже поднимался во время предварительных отдельных переговоров с лидерами Китая и США
Со своей стороны Дональд Трамп также подтвердил, что провел разговор с Путиным по поводу войны.
Считаю, что Путин – и, надеюсь, другая сторона – хотели бы видеть завершение войны в Украине
Перед трехсторонним саммитом американский лидер провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в китайском городе Шэньчжэнь. Разговор политиков длился менее часа.
Напомним, Трамп заявил о совместной позиции с Си по поводу войны в Украине и верит в успех разговора с Путиным.
Ранее мы также сообщали, что Трамп пообещал не заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева и отмечал готовность сосредоточиться прежде всего на контроле над ядерными вооружениями.
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